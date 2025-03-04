Американский полковник: Зеленский уйдёт, или Киев придётся сдать

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на страстные обещания европейских политиков, Владимир Зеленский обречён лишиться должности в ближайшие месяцы, вопрос лишь в сопутствующем ущербе.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на страстные обещания европейских политиков, Владимир Зеленский обречён лишиться должности в ближайшие месяцы,...

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«Глобалистские элиты поняли, что если они признают, что были неправы, если они признают, что лгали, то окажется, что нарратив, который они продвигали с самого начала, был ложным. И они боятся гнева и недовольства своих избирателей.

Правда в том, что это все равно произойдет. Они могут сказать правду и уйти, потому что их выгонят с должности», – сказал Макгрегор.

«Так что я бы не стал придавать слишком большое значение всей этой любви и поцелуям, которыми осыпают мистера Зеленского. Мы уже проходили через это с другими. У него ничего не получится.

Не думаю, что он останется на своем посту в течение следующих нескольких месяцев. Его выгонят с должности. Никто не знает наверняка, как это произойдет, но у этого человека нет будущего.

И он, по сути, сказал русским: «Вперед, захватывайте все до Днепра, а потом, может быть, и Киев», чего русские делать не хотят. Потому что Киев – это город, который для них почти родной. Это родина русского православия. Они не хотят причинять ему вред.

Но я склоняюсь к тому, что на Западе возобладает здравый смысл, и будут приняты меры, чтобы Зеленский покинул страну», – подытожил генерал.

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