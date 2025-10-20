Американский полковник злорадствует: «Удары вглубь России – это украинские санкции»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары ВСУ вглубь России по НПЗ и другим предприятиям – это такой вид украинских санкций, которые могли бы быть усилены американскими «Томагавками».

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.