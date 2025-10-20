Американский полковник злорадствует: «Удары вглубь России – это украинские санкции»
Удары ВСУ вглубь России по НПЗ и другим предприятиям – это такой вид украинских санкций, которые могли бы быть усилены американскими «Томагавками».
Об этом в эфире телеканала TVP World заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нужно остановить войну. Президент Трамп неоднократно говорил, что хочет остановить убийство. Единственный способ остановить убийство – это остановить атаки Путина. Украина не перестанет сопротивляться, понятно? И я думаю, что президенту нужно это понять. Когда Россия перестанет нападать, вы сможете начать действовать.
Единственный способ заставить их прекратить атаки – лишить их возможности. И сейчас это санкции в украинском стиле, против российской нефти, а также против ключевых систем вооружения. И я считаю, что «Томагавк» может быть одной из таких систем вооружения, которая обеспечит нам преимущество», – заявил Свит.