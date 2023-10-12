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В столице Сербии прошла Белградская конференция по безопасности «Реконструкция глобального (бес)порядка»».

На мероприятие были приглашены представители западных стран, а министры правительства Сербии в последний момент отказались от участия в ней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белградская конференция по безопасности – ежегодное мероприятие, которое проводят такие прозападные институты Сербии, как Белградский центр политики безопасности (сотрудником которого является сбежавший из России прозападный либеральный политолог Максим Саморуков, предрекающий Постсоветскому пространству будущее поствоенной Югославии), Белградский фонд политической уникальности и Европейское движение Сербии.

«Трехдневная конференция будет посвящена темам будущего послевоенного устройства Украины, реформам ООН, европейскому политическому сообществу, феномену порабощенного государства и многим другим», – говорится в аннотации к мероприятию.

В свою очередь, директор Белградского центра политики безопасности Игорь Бандович отметил, что руководство Сербии отказалось от сотрудничества с прозападными организаторами:

«Наше желание состояло в том, чтобы к обсуждениям присоединились министры сербского правительства. К сожалению, за несколько дней до конференции, как по команде, они начали отменять свое участие в Белградской конференции по безопасности. Отсутствие диалога отражается на отсутствии идей».

Что характерно, на мероприятие были приглашены дипломаты ведущих западных стран, в том числе представитель Германии на Западных Балканах Мануэль Сарацин, специальный представитель Румынии на Западных Балканах Адриан Давидоиу и политический советник специального посланника ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Жозеф Пандур. И больше ни одного представителя других международных геополитических сил.

Что характерно, рабочим языком многих панельных дискуссий, проходивших в столице Сербии, в лучших колониальных традициях – был английский язык.

Гостем мероприятия стал и посол США в Сербии Кристофер Хилл.

«Люди говорят, что Сербии просто нужно понять, что Косово – независимое государство, смириться с этим и двигаться дальше. Я бы тоже хотел, чтобы она это сделала, но дело в том, что проблема гораздо более сложная», – заявил американец.

Также дипломат не забыл упомянуть и неудавшееся восстание косовских сербов в Баньске.

«В качестве первого шага к решению проблемы мы должны действительно привлечь к ответственности тех, кто виноват в случившемся, чтобы это не повторилось. Вторым шагом будет умиротворение ситуации на севере Косово, а затем поиск политического решения. Важно, чтобы США и ЕС совместно попытались решить проблемы Западных Балкан. Косово по-прежнему остается очень сложной проблемой», – заметил Хилл.