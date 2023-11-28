Американский посол: «Сербии нецелесообразно сохранять хорошие отношения с Россией»

Алексей Топоров.  
28.11.2023 21:44
  (Мск) , Белград
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Сербия, США, Украина


Посол США в Сербии Кристофер Хилл принял участие 23-м Белградском экономическом форуме.

В своем выступлении он обрушился с обвинениями на Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол США в Сербии Кристофер Хилл принял участие 23-м Белградском экономическом форуме. В своем...

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«Сербия – страна, которая гордится очень хорошими отношениями со странами всего мира, в том числе с Россией. Совершенно нецелесообразно продолжать хорошие отношения с Россией. Россия создала хаос в половине мира, создала огромные проблемы для всех, предельно обострила процесс выборов (в Сербии) и ясно дал понять всем, что им следует делать», – вещал Хилл, выступая на форуме.

По мнению американца, поначалу все думали, что война на Украине продлится недолго, но теперь все понимают, что это не так, и что этот конфликт останется проблемой, пока не будет окончательно решен.

«Мы должны очень сильно поддерживать Украину, пока эта проблема не будет решена. Я думаю, что одна из горьких ироний этой войны заключается в том, что мы уже сейчас можем видеть, что будущее Украины будет лучше, чем у России. Я думаю, что Россия действительно зашла в очень неизведанные воды… Почти невозможно понять, чего они (русские) хотят на Украине.

Кажется, они хотели заставить украинцев захотеть быть русскими, что с первого же дня возымело противоположный эффект… Я думаю, что нации в основном должны знать, чего они хотят. Но у нас есть Российская Федерация, которая просто понятия не имеет, чего она хочет», – пропагандонил Хилл.

По мнению американского посла отчасти причина этого связана с российским руководством, которое, по его словам, «утратило чувство реальности». Хилл добавил, что Россия «создала хаос во всем мире» войной на Украине, но она и помогла западным странам якобы сплотиться, «как никогда раньше».

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