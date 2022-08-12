Американский посол в Сербии отказался сравнить ситуацию на Украине с Югославией

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Новости Украины

Посол США в Белграде Кристофер Хилл, решивший поиграть с сербами в «доброго полицейского», ответил на вопросы граждан, при этом сенсации не произошло.

Все слова посланника ранее были озвучены американским правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по его словам, почти 400 вопросов и комментариев в Twitter и Facebook, поступивших от сербских граждан, касались того, существует ли вероятность нового конфликта на административной линии с Косово с 1 сентября (в этот день вступит в силу отложенное на месяц из за протестов местного населения решение об отмене сербских номерных знаков на транспорте). Ответ посланника на данный вопрос положительный, поскольку посольство США готовится к такому сценарию.

Однако он также указал, что представители Белграда и Приштины, у которых есть «достаточно хорошие посредники от ЕС в диалоге», должны больше делать шагов в диалоге, и добавил, что искренне считает, что есть большая возможность реального продвижения.

«Честно говоря, я считаю, что сейчас стороны имеют больше возможностей для реального продвижения в диалоге, чем для проблем. Очевидно, что Белград и Приштина должны больше заниматься решением спорных вопросов, у них есть неплохие посредники из ЕС, и посредники из США также очень активны», — ответил Хилл.

На вопрос, почему США поддерживают территориальную целостность Украины, а не Сербии, он заявил, что ситуация на Украине «совершенно другая».

«В конце концов, речь идет о соседе, который напал на Украину, ее мирных жителей и продолжает бомбить ее города. Украине действительно пришлось бороться с этой абсолютно злонамеренной атакой России, которая продолжается до сих пор», — вещал посланник и добавил, что было бы очень неправильно сравнивать ситуацию на Украине с ситуацией в Югославии несколько десятилетий назад.

Он также напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не вводит санкции против России, но, несмотря на это, она имеет поддержку США. И на вопрос о том, останется ли такой вклад в будущем, посол ответил, что важно, чтобы США и Сербия пытались работать вместе по важным вопросам.

«У Сербии иное отношение, чем у ее европейских партнеров, но я думаю, что важно сосредоточиться на вопросах, по которым мы согласны, и попытаться двигаться вперед вместе», — сказал Хилл.

Пресс-атташе посольства США Мэтью Андервуд ранее сообщил Tanjug , что посол Хилл ответит на вопросы общественности в течение следующих нескольких дней в Twitter и Facebook.

Основное число вопросов, заданных сербами, касалось Косово и Метохии, отношений США с Сербией, сравнения с Украиной, бомбардировок НАТО, а также была просьба к послу помочь теннисисту Новаку Джоковичу выступить на Открытом чемпионате США.