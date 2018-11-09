Американский посол выдвинул унизительное требование Украине

09.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украина закупает дорогой американский уголь вместо того, чтобы увеличивать объемы добычи своего угля, что снизило бы его себестоимость.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что по итогам полугодия 31% угля-антрацита Украина получила из США, хотя он намного дороже южноафриканского и российского.

“Патриоты нормальной страны выбирают надежные источники – качество, цену логистики. Посол США в своем письме не советует выделять деньги – порядка 4,5 млрд – на развитие украинских шахт, потому что может обидеться Пенсильвания и контрактов не будет. Крупнейший производитель «Арселор Миттал» закупает кузбасский уголь, потому что его устраивает качество, логистика, условия и надежность поставки. Бизнес прагматичен. В нормальных странах политики – это концентрированные интересы бизнеса. Поэтому посол США пишет премьеру – вы пересмотрите, пожалуйста”, – рассказал политик.

“Но мы же все-таки независимая страна. Мы благодарны Америке и всегда на нее ориентировались, но мы же можем выбирать то, что выгодно нам. По сведениям лидеров профсоюзов, шахтеры отказываются выходить из забоев, несмотря на все «реформы», шахтеры не понимают, как им жить. Сейчас добывается 11 тысяч тонн в сутки, шахтеры говорят, что готовы выйти на 30 тыс тонн. При таких объемах будет другая себестоимость, с которой импортный уголь для ТЭС не сравнится», – добавил Червоненко.