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28.10.2021 21:23 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Нефть, Общество, Политика, Россия, Финансы
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Американский преемник Путина потребовал не трогать руками нефтегазовую кубышку

Доля нефтегазовых расходов в ВВП России будет то увеличиваться, то уменьшаться. Об этом сегодня...

Доля нефтегазовых расходов в ВВП России будет то увеличиваться, то уменьшаться.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, докладывая по проекту госбюджета на 2022-24 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ненефтегазовые доходы ведут себя стабильно: где-то 11% ВВП будут поступать постоянно. А вот нефтегазовые доходы покажут снова большие качели. Они вырастут на 0,4% в следующем году, но к 2024 году упадут на полтора триллиона.

Такие качели от года к году, достигающие 2-2,5 трлн, мы должны держать в уме, когда обсуждаем пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Мы исходим из того, что цена на нефть показана в прогнозе с постоянным понижением: с 66 долларов в 2022 году до 55 долларов в 2024», – сказал Кудрин.

Он считает, что у Запада получится отказаться от нефти и газа.

«Конечно, весь мир готовится к энергопереходу – к снижению потребления углеводородов. Поэтому ФНБ становится стратегическим резервом для адаптации России к такому переходу, к более низкому потреблению нефтегазовых ресурсов в мировой экономике», – рассуждает Кудрин.

Напомним, западная пресса пишет, что Госдеп мечтает увидеть Кудрина на посту президента РФ после Путина.

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