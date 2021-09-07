Американский «преемник Путина» призвал масштабно приватизировать Россию

07.09.2021 18:26 (Мск), Москва, Елена Острякова

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, которого американские СМИ прочат в преемники президента РФ Владимира Путина, предлагает сократить госсектор России за счет масштабной приватизации.

Об этом он написал в статье «Пора дать экономике повзрослеть» для журнала «Компания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. „Особого пути“ в данной ситуации нет – госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», – рассуждает Кудрин.

Предсказуемо жестко отреагировал на это предложение лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Либералам во власти постоянно неймётся: их хлебом не корми, дай что-нибудь прихватизировать. При этом понятно, что, если отдать в частные руки приносящее прибыль предприятие, то в дальнейшем бюджет будет только терять доходы», – написал Зюганов в своем телеграм-канале и, пользуясь случаем, предложил наоборот – провести в стране национализацию.

К критике главного коммуниста присоединился вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«Все граждане нашей страны прекрасно помнят, что такое приватизация. И предлагать ее – значит не понимать самую суть нашего народа. Народа, уставшего от реформ авторства тех, кто не знает, чем живет простой человек», – написал он.

А вот либеральному политологу Илье Гращенкову идея Кудрина понравилась.

«Если нет плановой экономики, то ее должен заменять рынок. Сейчас в России планово-рыночная экономика, которая работает не под нужды страны, а под нужды заинтересованных лиц. Фактически государство определяет, в какой сектор оно собирается закинуть очередной миллиард денег, а там уж подбираются «интересанты», которые будут их осваивать. Государство влезло уже почти везде, даже в мелкий бизнес вроде проката самокатов или кофеен. Такой госкапитализм в итоге ведет к деградации отрасли», – утверждает Гращенков.

Он признает, что в ходе приватизации по Кудрину «страна окончательно обретет новых владельцев».

«В результате этой приватизации влиятельные кланы, которые сегодня контролируют крупные корпорации де-факто, станут их собственниками де-юре. Формальное будет приведено в соответствие с фактическим», – уточняет его мысль коллега-политолог Станислав Белковский.

Экономист Никита Кричевский напоминает что Кудрин в 90-е годы имел прямое отношение к позорной практике залоговых аукционов, позволивших тогдашним олигархам присвоить значительную часть государственной собственности.

«Хорошо, отдадим мы Роснефть, Сбербанк или РЖД в частные руки. Что это изменит? Ничего. Издержки, возможно, и снизятся, что не факт, но не для того, чтобы больше платить в бюджет для обеспечения интересов граждан страны, а для того, чтобы увеличить прибыль новых акционеров. Что до налога на прибыль, то он – досадное обременение, которое нужно всеми способами минимизировать», – пишет Кричевский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять сегодня, что Кремль не разделяет стремление Кудрина к приватизации, поскольку «есть и другие экспертные мнения».

В мае американские издания The Hill и The National Interest как под копирку выступили с идентичными статьями о том, что Кудрин был бы оптимальным для Запада преемником Владимира Путина на посту президента РФ.

Трудно не заметить, что Кудрин ведет кампанию по собственному пиару. Как полагают, он связана с начавшимся в России в преддверии президентских выборов 2024 года транзитом власти.

В феврале председатель Счетной палаты РФ выступил главным героем документального фильма «Крепость», запущенного в интернете. В масштабной байопике рассказывается как Кудрин, работая в администрации президента Ельцина, правительства, МВФ и РАО ЕЭС «спасал Россию».

Весь этот год Кудрин делает громкие заявления и раздает пространные интервью либеральным СМИ. То он пророчит банкротство России из-за падения цен на нефть из-за «зеленого разворота» Запада, то критикует как устаревшую экономическую модель страны, которую он сам и вводил. Из последнего: близкое к Кудрину Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) назвало ошибкой инициативу президента Путина по выплате всем пенсионерам России по 10 тыс. руб.

В июне Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией американский Бард-колледж, при участии которого в СПбГУ был создан факультет свободных искусств и наук. Деканом факультета был Кудрин. Как заявили в Генпрокуратуре, деятельность Бард-колледжа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.