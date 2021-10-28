Американский преемник Путина призвал не трогать руками нефтегазовую кубышку

Доля нефтегазовых расходов в ВВП России будет то увеличиваться, то уменьшаться.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, докладывая по проекту госбюджета на 2022-24 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ненефтегазовые доходы ведут себя стабильно: где-то 11% ВВП будут поступать постоянно. А вот нефтегазовые доходы покажут снова большие качели. Они вырастут на 0,4% в следующем году, но к 2024 году упадут на полтора триллиона.

Такие качели от года к году, достигающие 2-2,5 трлн, мы должны держать в уме, когда обсуждаем пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Мы исходим из того, что цена на нефть показана в прогнозе с постоянным понижением: с 66 долларов в 2022 году до 55 долларов в 2024», – сказал Кудрин.