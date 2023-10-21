Американский профессор цинично признал, что Украина выполняет грязную работу за НАТО

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Украина фактически выполняет миссию НАТО, воюя с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил американский историк, профессор Йельского университета и член Совета по международным отношениям (США) Тимоти Снайдер.

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«Я думаю, что сами украинцы могут предоставить лучшие аргументы относительно того, как много они делают для других стран, ведя эту войну. Итак, когда вы ведете эту войну, сопротивляетесь России, вы не даете России напасть на кого-то другого.

Но ведя эту войну, вы фактически сами выполняете всю миссию НАТО. Вы поглощаете, отражаете и предотвращаете российское нападение, что было главной миссией НАТО на протяжении 70 лет. И вы делаете это с крошечным, почти невидимым процентом оборонных бюджетов НАТО», – сказал профессор.

Кроме того, он считает, что Украина делает «гораздо менее вероятной войну в Тихом океане».

«Потому что если Украина победит Россию, Пекину будет гораздо труднее принять решение о нападении на Тайвань. Вы даете нам безопасность в очень, очень глубокий способ. И мы склонны воспринимать это как должное, или мы склонны говорить: «Украина — это рискованно, мне не нравятся эти риски». Но на самом деле Украина уже сегодня делает мир намного безопаснее», – утверждает историк.

По его мнению, коллективный Запад должен помочь победить.

«Что касается США, то ваша главная проблема не в том, как там воспринимают Россию, а в том, как там воспринимают Китай. В Америке все одержимы Китаем. И когда люди пытаются объяснить, насколько важна Украина или даже Россия, наше «китайское» сообщество говорит: да, война в Украине — это очень важно, но это закончится через год, а Китай действительно имеет значение. И поэтому важный аргумент, который следует привести, и это правдивый аргумент, заключается в том, что лучшая политика в отношении Китая — это хорошая политика в отношении Украины, потому что если Украина победит, то у нас будет гораздо меньше причин для беспокойства по поводу Китая», – резюмировал Снайдер.

Отметим, что на Западе не скрывают, что Украина в первую очередь действует в интересах чужих государств. Так, недавно об этом открыто заявил американский сенатор Линдси Грэм

«Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата», – доволен Грэм.

Эту же мысль он высказал в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе визита в Киев сенатор заявил, что США «удачно инвестировали» в Украину, раз это приводит к гибели «большого количества русских».

Нечто подобное заявлял и президент Польши Анджей Дуда, сказавший, что сейчас Россию «можно остановить дешево, потому что американские солдаты не погибают».