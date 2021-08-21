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21.08.2021 14:09 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, нацизм, Политика, Украина
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Американский профессор доволен: «Зеленский стал похож на бандеровца»

Новости УкраиныЕсли ранее президент Украины Владимир Зеленский старался угодить всем, то сегодня занял откровенно прозападную...

Если ранее президент Украины Владимир Зеленский старался угодить всем, то сегодня занял откровенно прозападную позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил профессор политологии Рутгерского университета (США) Александр Мотыль, родители которого – выходцы из львовского региона.

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Он признает, что ранее был критически настроен по отношению к президенту Зеленскому.

«Президентом стал человек без политического опыта во времена пандемии, экономического коллапса и войны с Россией», – сказал профессор.

Американский политолог говорит, что нынешний Зеленский его приятно удивил.

«Поразительно, что Зеленский, несмотря на его старания угодить всем, добровольно или вынужденно, занял прозападную позицию. И притом развивает связи с Китаем. В своей риторике и в известной степени деятельности он начинает походить на бандеровца», – считает собеседник издания.

По его словам, Украина должна двигаться на Запад.

«Выбор только между Западом и Востоком. Последнее – это Россия, потеря государственности и национальной идентичности. Быть колонией страны, которая по уровню развития соответствует африканским и имеет ядерное оружие, – двойной ужас. Остается единственное направление – на Запад. Это не отрицает экономических связей с Китаем и с Бразилией. Но на первом месте – Европейский Союз», – резюмировал Мотыль.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мотыль признал, что даже членство в НАТО не спасет Украину от России.

Также он объяснил, почему США и Германия предали Украину.

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