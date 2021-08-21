Американский профессор доволен: «Зеленский стал похож на бандеровца»

21.08.2021 14:09 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если ранее президент Украины Владимир Зеленский старался угодить всем, то сегодня занял откровенно прозападную позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил профессор политологии Рутгерского университета (США) Александр Мотыль, родители которого – выходцы из львовского региона.

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Он признает, что ранее был критически настроен по отношению к президенту Зеленскому.

«Президентом стал человек без политического опыта во времена пандемии, экономического коллапса и войны с Россией», – сказал профессор.

Американский политолог говорит, что нынешний Зеленский его приятно удивил.

«Поразительно, что Зеленский, несмотря на его старания угодить всем, добровольно или вынужденно, занял прозападную позицию. И притом развивает связи с Китаем. В своей риторике и в известной степени деятельности он начинает походить на бандеровца», – считает собеседник издания.

По его словам, Украина должна двигаться на Запад.

«Выбор только между Западом и Востоком. Последнее – это Россия, потеря государственности и национальной идентичности. Быть колонией страны, которая по уровню развития соответствует африканским и имеет ядерное оружие, – двойной ужас. Остается единственное направление – на Запад. Это не отрицает экономических связей с Китаем и с Бразилией. Но на первом месте – Европейский Союз», – резюмировал Мотыль.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мотыль признал, что даже членство в НАТО не спасет Украину от России.

Также он объяснил, почему США и Германия предали Украину.