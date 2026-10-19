Американский профессор не верит в «украинскую крепость»

Игорь Шкапа.  
19.10.2026 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине следует думать о мире, а не о том, как стать авангардом НАТО.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил глава Американского совета по вопросам правосудия и разрешения конфликтов, профессор политических наук Ратгерского университета Стивен Броннер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине следует думать о мире, а не о том, как стать авангардом НАТО. Об...

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Бортник спросил, какое будущее его собеседник видит для Украины, отметив, что ей предлагают «стратегию ежика», предусмаривающую фактически формат осажденной крепости.

«Я думаю, ваши граждане очень быстро устанут от этого. Легко сказать, давайте будем воевать с позиции правительства. Нет, я не думаю, что это жизнеспособно», – сказал Броннер.

Он надеется, что после войны на Украину пойдут инвестиции.

«Думаю, что восстановить Украину возможно, но, по крайней мере, на данный момент, это должно быть в центре внимания, а не роль авангарда для НАТО или Запада. Я думаю, это было бы огромной ошибкой в ​​принятии политических решений», – резюмировал американский профессор.

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English version :: Читать на английском Американский профессор не верит в «украинскую крепость»

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