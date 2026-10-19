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Украине следует думать о мире, а не о том, как стать авангардом НАТО.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил глава Американского совета по вопросам правосудия и разрешения конфликтов, профессор политических наук Ратгерского университета Стивен Броннер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник спросил, какое будущее его собеседник видит для Украины, отметив, что ей предлагают «стратегию ежика», предусмаривающую фактически формат осажденной крепости.

«Я думаю, ваши граждане очень быстро устанут от этого. Легко сказать, давайте будем воевать с позиции правительства. Нет, я не думаю, что это жизнеспособно», – сказал Броннер.

Он надеется, что после войны на Украину пойдут инвестиции.