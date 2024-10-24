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У США нет достаточного количества ракет большой дальности, чтобы позволить Украине наносить удары вглубь территории России.

Об этом профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что одна из причин, по которой Байден не одобряет глубокие удары по России, заключается в том, что у нас не так много ракет «Томагавк». У русских ракет тоже не так много. У нас не так много ракет «Патриот».

Так что это не только политические ограничения, но и ограничения по запасам. И учитывая, что происходит на Ближнем Востоке, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, Пентагон прав, говоря, что мы не зайдем так далеко», – сказал Купчан.

Отметим, что нежелание передавать дальнобойные ракеты Киеву возникло у США сразу после предупреждения президента РФ о готовности России к войне с НАТО.

Как сообщает сегодня «Фокс Ньюз», спецслужбы США и разведка сообщили политическому руководству страны, что издержки, связанные с потенциальным разрешением Украине использовать ракеты большой дальности против России, перевесят выгоды.