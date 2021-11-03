Американский профессор: «Отношения с РФ лучше не будут. У нас сильны русофобские настроения»
Даже если президент США Джо Байден искренне захочет наладить отношения с Москвой, эта попытка будет обречена на провал.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, отвечая на вопрос, могут ли личные контакты между президентами России и США кардинально улучшить отношения двух стран.
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«На мой взгляд, шансы на улучшение американо-российских отношений в обозримой перспективе весьма невелики. Даже если бы президент Байден хотел резко изменить ситуацию к лучшему, добиться этого было бы очень непросто с политической точки зрения. В США сегодня настолько распространены русофобские настроения, что для изменения политики в отношении России потребовались бы огромные усилия со стороны администрации», – сказал эксперт в интервью «Коммерсанту».
По его словам, у Джо Байдена сейчас есть ряд гораздо более серьезных проблем, чем состояние американо-российских отношений, а потому я он не готов тратить свой политический капитал на эту тему.
Профессор считает, что для США выстраивание стратегии в отношении Китая является сейчас первостепенным вопросом внешней политики США.
«Ко всему этому у него целый букет проблем внутри страны. Некоторые даже считают, что внутри страны у Байдена гораздо больше проблем, чем во внешней политике. На фоне этого «меню» улучшение отношений с Россией вряд ли стоит высоко в списке приоритетов нынешней администрации США», – резюмировал Миршаймер.
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