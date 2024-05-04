Американский профессор паникует: США превращаются в Украину перед майданом

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Украинцы, считающие, что Дональд Трамп после своей победы на выборах поможет Киеву победить Россию, заблуждаются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский эксперт, профессор политологии Университета Торонто Лукан Вей.

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Он говорит, что американское общество «ожидает очень тяжелый период».

«На мой взгляд, Америка превращается в Украину перед Революцией достоинства в том смысле, что происходит переключение между крайне дисфункциональной демократией, в которой ничего не делается и где большое количество разногласий, но это демократия, к мягкому конкурентному авторитаризму, при условии победы республиканцев и Трампа», – сказал Вей в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

По словам эксперта, «Трамп будет неким мягким автократом» и вероятно «заставит ФБР начать расследование против своих оппонентов или начать аудит».

«Мы знаем, что у Трампа много фанатичных сторонников, они будут склонны к этому — к угрозам, преследованиям в соцсетях, хулиганству и так далее. Особенно, если он позволит амнистировать тех, кто в 2021 году штурмовал Капитолий. Вот почему я говорю своим знакомым — позвоните своим родным на Среднем западе, расскажите им, какие риски нас ждут. Выборы уже близко, тысяча голосов может решить ситуацию», – опасается профессор.

В свою очередь киевское издание, сославшись на мнение части украинцев, предположило, что Трамп «может помочь Украине выиграть, потому что он более гибкий и его ничего не сдерживает».

«Я думаю, что эти люди принимают желаемое за действительное. Возможно он гибкий и непредсказуемый, но он был пропутинским, пророссийским очень долго, с 1987 года. Именно тогда он впервые посетил Советский Союз. Мы до сих пор не знаем, какие именно отношения связывают его с Россией и Путиным, это слишком опасная идея, между ними точно есть какая-то коррупция или что-то подобное. Да и в целом стремление Трампа помочь Украине я оцениваю как крайне маловероятное», – резюмировал Вей.