Американский профессор паникует: США превращаются в Украину перед майданом

Игорь Шкапа.  
04.05.2024 12:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Политика, Россия, США, Украина


Украинцы, считающие, что Дональд Трамп после своей победы на выборах поможет Киеву победить Россию, заблуждаются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский эксперт, профессор политологии Университета Торонто Лукан Вей.

Украинцы, считающие, что Дональд Трамп после своей победы на выборах поможет Киеву победить Россию,...

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Он говорит, что американское общество «ожидает очень тяжелый период».

«На мой взгляд, Америка превращается в Украину перед Революцией достоинства в том смысле, что происходит переключение между крайне дисфункциональной демократией, в которой ничего не делается и где большое количество разногласий, но это демократия, к мягкому конкурентному авторитаризму, при условии победы республиканцев и Трампа», – сказал Вей в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

По словам эксперта, «Трамп будет неким мягким автократом» и вероятно «заставит ФБР начать расследование против своих оппонентов или начать аудит».

«Мы знаем, что у Трампа много фанатичных сторонников, они будут склонны к этому — к угрозам, преследованиям в соцсетях, хулиганству и так далее. Особенно, если он позволит амнистировать тех, кто в 2021 году штурмовал Капитолий. Вот почему я говорю своим знакомым — позвоните своим родным на Среднем западе, расскажите им, какие риски нас ждут. Выборы уже близко, тысяча голосов может решить ситуацию», – опасается профессор.

В свою очередь киевское издание, сославшись на мнение части украинцев, предположило, что Трамп «может помочь Украине выиграть, потому что он более гибкий и его ничего не сдерживает».

«Я думаю, что эти люди принимают желаемое за действительное. Возможно он гибкий и непредсказуемый, но он был пропутинским, пророссийским очень долго, с 1987 года. Именно тогда он впервые посетил Советский Союз. Мы до сих пор не знаем, какие именно отношения связывают его с Россией и Путиным, это слишком опасная идея, между ними точно есть какая-то коррупция или что-то подобное. Да и в целом стремление Трампа помочь Украине я оцениваю как крайне маловероятное», – резюмировал Вей.

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