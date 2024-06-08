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Разрешение президента США Джо Байдена бить по российским территориям американским оружием не поможет ему на предстоящих выборах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор политологии в Ратгерском университете, специалист по изучению стран бывшего СССР Александр Мотыль, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Что касается внутренней политики, относительно выборов, мне кажется, что такая его установка ему и не навредит, и особо не поможет. Для американцев важнее другие вопросы: и нелегальная иммиграция на юге, экономика, Израиль, Палестина. Конечно, Украина важна для определенных людей, но такой тонкий вопрос красных линий, разрешения такого или иного, то это вряд ли особо повлияет на кого-либо. Я имею в виду рядовых американцев», – сказал поддерживающий Украину профессор в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Впрочем, он не исключает, что Байден сможет обернуть все в свою пользу, если ВСУ смогут достичь успехов на фронте.

«Другое дело, допустим, что, приняв такое решение, получив разрешение на такое решение, Украина теперь будет иметь огромные успехи на фронте. Тогда, конечно, Байден сможет сказать: «Смотрите, я приостановил российское наступление, это благодаря моей политике, моей решимости, я был готов помочь, Трамп не был готов помочь. И видите, есть такие последствия, они положительные не только для Украины, а тем более для Америки», – говорит Мотыль.