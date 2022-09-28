Американский профессор: Сеем пораженческие настроения и готовимся перекраивать психологию русских

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Информационные диверсии Запада, направленные на распространение пораженческих настроений в России, играют важнейшую роль – подсознательно западная пропаганда всё равно точит сознание русских, как во времена СССР. Сегодня США рассчитывают нанести России военное поражение, а затем российское население будет подвергнуто «изменению психологии».

Об этом в эфире украинского канала «Ukrlife TV» заявил адъюнкт-профессор университета Джона Хопкинса, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам (Западу – ред.) нужно достучаться до русского народа. Раньше это казалось абсолютно безнадёжный проект, но сейчас с мобилизациями и с поражениями на поле боя это становится более реально. Это в подсознании русских. Мы видели во время СССР, что случилось. Запад – «Радио Свобода», «Голос Америки», они передавали информацию СССР. Советские люди отвергли эту информацию. Но это всё равно где-то сидело. И когда ситуация изменилась в результате Перестройки и гласности, вдруг всё, что люди отрицали, они начали воспринимать, как доказанные факты. Мы можем в психологическом плане иметь, что-то подобное», – сказал Саттер.

По его мнению, необходимо победить РФ и изменить психологию русских.

«Самое главное для стабильности и безопасности мира, и для благосостояния, и психического здоровья русского народа на будущее, надо победить и создать условия для изменения психологии в России», – подчеркнул американский профессор.