Американский профессор: США превратились в мировое посмешище

14.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя администарция США оказалась неготова к пандемии COVID-19 и последовавшему за ней экономическому кризису.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал профессор истории Американского университета Питер Кузник – соавтор нашумевшей книги и документального сериала «Нерассказанная история США», подготовленных вместе со знаменитым голливудским режиссером Оливером Стоуном.

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«Вместо того, чтобы признать неумелый подход администрации к этому кризису, Дональд Трамп вовлечен в дискуссии о неких чудодейственных лекарствах и ищет козлов отпущения. Он много говорил о промахах Барака Обамы и демократов, но его главная мишень – Китай. Это срабатывает с его избирателями. Но это очень опасно», – отметил Кузник.

«Китай не стеснялся иногда отвечать, в целом действуя умнее, прибегая к дипломатии щедрости после своих ошибок. Пекин поставляет помощь странам, которые нуждаются в ней, включая и саму Америку. Когда европейцы оставались глухи к мольбам Италии, китайцы отправили туда два миллиона масок и респираторов. Когда Евросоюз проигнорировал призывы Сербии о помощи, на сцену вышел Китай, – добавил профессор.

Кроме того, говорит он, когда США прекратили свои взносы в бюджет ВОЗ, Китай оказал финансовую поддержку, а в начале января КНР поделилась генетической информацией о вирусе, что дало старт поискам вакцины.

«Увы, США где-то потерялись в тот момент, когда мир нуждался в помощи или совете, единой борьбе против реального общего врага. Дональд Трамп концентрируется на собственных интересах, во многом уступая это пространство Китаю, а также России, если ей удастся справиться с распространением вируса внутри страны», – считает ученый.

«А вот что точно станет жертвой пандемии, так это миф об американской исключительности. При Дональде Трампе и вице-президенте Майкле Пенсе страна стала международным посмешищем, в которое она начала превращаться еще при Джордже Буше-младшем. Претензии США на моральное превосходство всегда были под вопросом, но сейчас они выглядят смешно», – резюмировал Кузник.