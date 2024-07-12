Американский профессор: У НАТО и Украины большие проблемы

Елена Острякова.  
12.07.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вступление Украины в НАТО является «необратимым» – неумелый пиар, призванный скрыть реальные проблемы.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вступление Украины в НАТО является «необратимым»...

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«Хотел бы отметить, что он и многие другие на Западе живут в страхе, что если президентом будет избран Дональд Трамп, мы пойдем в совершенно противоположном направлении. Если вы посмотрите на опросы, кажется вероятным, что Трамп будет избран этой осенью. И это говорит о том, что аргумент о неизбежности вступления Украины в НАТО – это нонсенс», – подчеркнул Миршаймер.

Он отметил, что Дональд Трамп отверг мирный план президента РФ, и поэтому Владимир Путин не доверяет ему так же, как Джо Байдену, но это не имеет значения.

«Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы. Украина проигрывает на поле боя. В данный момент они находятся в катастрофической ситуации. У них нет шансов на улучшение. Как следствие, НАТО в конечном итоге окажется с носом. Плюс… у НАТО другие проблемы – разломы внутри альянса», – подытожил Миршаймер.

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