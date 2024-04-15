Американский профессор: Украина в НАТО – наша фатальная ошибка

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Запад совершил «удивительную глупость», когда начал в 2008 году вести Украину в НАТО, и сейчас за это расплачиваются США, против которых создалась целая коалиция несогласных с глобалистами стран. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские и китайцы остаются дружественными, иранцы и северные корейцы остаются дружественными с русскими и китайцами. И конца всем проблемам, в которых мы сейчас находимся, не видно», – сказал Миршаймер.

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«Вы утверждаете, что сейчас мы открыли ящик Пандоры, и будем платить в течение десятилетий за эту глупость, которую мы могли бы предотвратить в самом начале войны?» – уточнил Дэвис.

«Да. Если вернуться к апрелю 2008 года, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО, мы создали ряд катастрофических политических последствий», – подтвердил американский политолог.

«И мы будем жить с этими последствиями в течение длительного времени. Это решение было на удивление глупым. Если бы мы не решили принять Украину в НАТО – очень важно это понять, Украина была бы цела и невредима сегодня. Крым по-прежнему был бы частью Украины, и у нас не было бы всех этих проблем в Восточной Европе. Каждый кусочек этого возник после цветной революции 2013-2014 года», – добавил Миршаймер.