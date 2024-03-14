Американский прогнозист-неудачник предрекает Молдове войну

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Если Путин победит на Украине, то следующими на очереди будут Эстония и Молдова.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил профессор Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма, прославившийся ложным прогнозом о «конце истории», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне на самом деле кажется, сейчас нужно в первую очередь беспокоиться по поводу Молдовы, поскольку у нее нет никаких гарантий безопасности ни от кого. Есть какая-то поддержка от Румынии, но все-таки Молдова находится в очень уязвимом положении. Да, там сейчас у власти очень хорошее демократическое правительство под руководством Майи Санду, но там ведь есть и свои внутренние проблемы с Приднестровьем и так далее. Так что для Молдовы однозначно есть угроза», – сказал Фукуяма.

Он пояснил, что назвал Эстонию, потому что ее не назвал президент РФ Владимир Путин, когда в интервью Такеру Карлсону перечислял страны, на которые Россия не собирается нападать.