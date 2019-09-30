Американский прокурор рассказал о преступлениях косовских албанцев, о которых молчит ЕС

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Десятки сербских деревень в Косово стоят пустыми уже 20 лет. Начиная с 1999 года оттуда бежало в Сербию 226 418 человек. Косовские боевики сожгли их дома и надругались над кладбищами.

Об этом пишет сайт The Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клинт Уильямсон, американский прокурор, который был назначен Европейским союзом подтвердил, что так называемая «армия освобождения Косово» проявляла агрессию в отношении сербов.

«Акты преследования включали незаконные убийства, насильственные похищения и насильственное перемещение людей из их домов, а также осквернение кладбищ и религиозных объектов», – сказал Уильямсон.

Сильвия Рашкович, руководитель Управления по вопросам общин и возвращения в муниципалитете Исток рассказала, что за последние пять лет в брошенные села возвратились только 60 человек. Некоторые сербы восстановили свои дома, но потом вновь их бросили.

Рашковиц пояснила, что наиболее серьезными препятствиями, препятствующими устойчивому процессу возвращения, являются узурпация собственности, запугивание возвращенцев, отсутствие у населения надлежащих документов и проблемы, связанные с процедурами наследования.