Американский пропагандист требует снять все ограничения на удары вглубь России

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 16:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Нынешние ограничения на применение западного оружия по территории «старой» России не спасут ситуацию – в конечном итоге ВС РФ приспособятся и под них, изменив логистику и места дислокации. Поэтому Запад должен снять ограничения по дальности ударов вглубь РФ.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый Западный» заявил американский обозреватель Марк Тот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние ограничения на применение западного оружия по территории «старой» России не спасут ситуацию –...

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«Мы видим, что россияне сейчас атакуют Харьков так интенсивно, как атаковали Бахмут и Авдеевку. Правила игры может изменить снятие ограничений на удары по России, потому что эти ограничения являются слишком суровыми…», – рассуждал американец.

«В какой-то момент Россия начнет учиться и адаптироваться к нововведениям. Они просто отойдут за радиус действия систем «Хаймарс» и отведут оттуда свои войска на такое направление, откуда смогут атаковать. Так что, правила игры можно изменить, если все ограничения на удары по России будут сняты», – провоцировал Тот.

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