Американский разведчик: «Мы совершаем самую грубую политическую ошибку за последние 100 лет»

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 14:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США


США совершают самую грубую политическую ошибку за последние сто лет. Вместо того, чтобы разделять Китай и Россию, Штаты, наоборот, сближают две эти страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший морпех-разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям США Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США совершают самую грубую политическую ошибку за последние сто лет. Вместо того, чтобы разделять...

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По мнению Риттера, российские ресурсы и китайские технологии вместе представляют собой огромную силу.

«Политика, которую преследует Америка, заключается в том, чтобы разделять Китай и Россию, чтобы они стояли отдельно…

Дело в том, что то высокомерие, которое мы иногда проявляем в политическом отношении, оно на самом деле призвано снижать потенциал, которым они обладают. Точно также мы ведем себя по отношению к Китаю, потому что, скажем, Тайвань является таким же элементом, на который нельзя не обращать внимание, потому что Тайвань в данном случае является той частью Китая, из-за которой может быть серьезный конфликт.

С другой стороны, в то время, когда нашей целью является разделить Китай и Россию, чтобы они развивались в разные стороны, получилось наоборот сближение, получился обратный эффект.

Если мы будем говорить о слиянии этих двух факторов, то, во-первых, энергетические и прочие ресурсы, которыми располагает Россия, и та технологическая база, которой обладает Китай, если это сложить вместе и объединить, то получится огромная сила.

Таким образом, совершается самая грубая политическая ошибка за последнее столетие», – заявил Риттер.

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