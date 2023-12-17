Американский разведчик: Руководство украинцев – подонки

Константин Серпилин.  
17.12.2023 17:45
  (Мск) , Нью-Йорк
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Война, Дзен, США, Украина


Конфликт на Украине является гражданской войной. Причем, российская армия демонстрирует куда лучшее отношение и к пленным, и к населению занятых территорий, нежели «освободители» из ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине является гражданской войной. Причем, российская армия демонстрирует куда лучшее отношение и...

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«В этой войне славяне сражаются со славянами, братья сражаются с братьями. Это самая печальная война, которую только можно себе представить. В Америке мы говорим о Гражданской войне – именно такая борьба происходит сейчас.

Русские, как правило, искренне заботятся об украинцах. Можно видеть много видео, где русские заходят в город, заботятся о раненых, эвакуируют. Появилось новое видео, где русские подобрали украинцев, брошенных своими же. Они лечат их и отправляют на эвакуацию», – сказал эксперт.

«И когда русские начинают эвакуацию, украинский беспилотник вызывает огонь артиллерии. Руководство украинцев – подонки. Русские на самом деле относятся к украинцам с заботой – они кормят их, оказывают медицинскую помощь. Есть много видео записей этого. Они приглашают семьи навестить военнопленных.

И это трагедия. Русские больше заботятся об украинцах, чем мы», – подытожил Риттер.

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