Американский режиссер снимет кино о торговле органами в Косово

24.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Киноцентр Сербии решил финансово помочь проекту американского режиссера, актера, сценариста и продюсера Пола Кампфа «Жатва», рассказывающему о том, как албанские боевики изымали органы у косовских сербов.

Об этом сообщило сербское издание «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Будет выделено 40 миллионов динаров (порядка 400 тысяч долларов) кинопроекту Пола Кампфа «Жатва» по основанному на реальной истории роману Веселина Джелетовича «Сербское сердце Йохана». В романе рассказывается про то, как богатому немцу пересадили донорское сердце узника «Желтого дома» (подпольной клиники, где албанские сепаратисты убивали похищенных сербов ради органов), и он приезжает в Косово, чтобы найти ответы на мучающие его вопросы.

По словам Кампфа – режиссера фильма «Арестант No Name» и актера фильма «Хэллоуин 2007» и сериала «Женский клуб расследований убийств», когда сербский продюсер Драган Иванович предложил ему этот проект, то тот поначалу отказался, однако впоследствии прочитал роман в плохом переводе по пути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и был потрясен им. После чего, по выходу из аэропорта перезвонил Ивановичу и дал согласие.

Пол Кампф.

«История бывшей Югославии, Сербии, Косово и Албании очень сложна даже для тех, кто в нее вовлечен, и просто представьте, как она выглядит для среднего американца, – рассказал Кампф – Я думаю, что для фильма хорошо то, что повествование идет с позиции постороннего, человека без стереотипов, человека, который, как Йохан, не знает мир, в котором произошли те события и никто не может упрекнуть его в предвзятости. Я хочу поднять эту замечательную историю на более высокий международный уровень.

Кампф рассказал, что на данный момент идет подбор актеров и участвовать в ленте уже дали согласие Харви Кейтель и Майя Моргенштерн, сыгравшая Богородицу в «Страстях Христовых» Мэла Гибсона.

Так называемый «желтый дом», где албанские бандиты держали, убивали похищенных сербов и проводили операции по изъятию органов.

«Майя сказала нам, что, прочитав сценарий, она поняла, что любой отказ играть роль в этом фильме будет означать молчаливое соучастие с теми, кто творили эти ужасные преступления. Она считает, что мир должен услышать эту историю», – добавил продюсер Драган Иванович.