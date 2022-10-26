Американский секонд-хенд создаст определенные проблемы для российских ракет – военный аналитик
Планируемые для передачи ВСУ зенитные ракетные комплексы средней дальности Hawk разработаны еще в середине прошлого века.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, военный эксперт Николай Шульгин.
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«Всего, по открытым данным, было изготовлено более 40 тыс. таких комплексов ПВО. Вероятно, значительное число этих комплексов хранится в боевых арсеналах США и армиях других государств. И скорее всего их и поставят для Киева США и другие страны НАТО», – сказал аналитик «независимой газете».
По его словам, это уже «оружейный секонд-хенд», но модификации боеприпасов для Hawk, разработанные еще в 70-х годах прошлого столетия, имеют вероятность поражения цели (самолета, беспилотника, баллистической ракеты и так далее) одной ракетой в 0,85.
«Максимальная дальность перехвата целей у них 40 км (минимальная – 2,5 км), максимальная высота перехвата – 17,7 км. То есть они смогут с определенной эффективностью защищать воздушное пространство Украины. Чтобы помешать этому, РФ придется использовать большее количество ложных целей, а перед применением боевой авиации и ракет запускать в зону украинского ПВО десятки дешевых дронов-камикадзе и т.п.», – предупреждает Шульгин.
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