Американский сенатор-демократ призвал Meta и Google усилить антироссийскую цензуру в Молдове

Алексей Логофет.  
13.10.2024 13:29
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Политические репрессии, Русофобия, США, Цензура


Председатель Комитета по международным отношениям Сената США, представитель Демократической партии Бен Кардин обратился к Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) и Google Alphabet с призывом усилить «меры по борьбе с дезинформацией» в Молдове в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введение дополнительной цензуры инициировано с целью сохранить у власти прозападный режим румынки Майи Санду, которая ранее уже закрыла ряд оппозиционных СМИ и массово заблокировала популярные российские Интернет-сайты.

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США, представитель Демократической партии Бен Кардин обратился к...

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В письме к главам компаний Марку Цукербергу и Сундару Пичаи американский сенатор пишет о необходимости исключить российское влияние на молдавских избирателей.

«Это уникальный момент в истории Молдовы, который определит будущее поколений молдаван, и решение должно принадлежать только гражданам Молдовы», – отметил Бен Кардин.

(Интересно, сенатор-демократ не хочет сказать то же самое главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, проводящей агитацию в Молдове за Санду и еврореферендум во время избирательной кампании? – «ПН»).

Кремль, по словам Кардина, представляет одну из самых серьезных угроз.

 «Национальный демократический институт международных отношений (NDI) недавно провел непредвзятую оценку избирательной среды в Молдове в преддверии этого исторического выбора, в ходе которой он пришел к выводу, что злонамеренное иностранное влияние со стороны России на платформах социальных сетей представляет собой наибольшую угрозу для честного избирательного процесса», – говорится в письме.

В июне 2024 года США, Великобритания и Канада в своём совместном заявлении обвинили Россию в попытках повлиять на результаты предстоящих президентских выборов в Молдове.

«Москва поддерживает пророссийских кандидатов на пост президента Молдовы и использует дезинформацию и пропаганду, стремясь разжечь напряженность в обществе», – говорилось в документе.

81-летний сенатор, представитель Демпартии Бен Кардин является русофобом со стажем. Он был главным инициатором разжигания антироссийского скандала в 2010 году после смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвиняемого в содействии организации в уклонении от уплаты налогов. Он выступал против отмены в отношении России дискриминационной поправки Джексона – Вэника, которая была введена в 70-е годы в отношении СССР.

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