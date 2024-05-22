Американский сенатор: НАТО потеряло веру в Украину

Многие союзники США по НАТО не верят в то, что Украина сможет восстановить свои прежние границы и считают, что вариант ее раздела по «корейскому сценарию» вполне вероятен.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США заявил сенатор–республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы по-прежнему заявляют, что победа включает в себя возвращение всех их территорий. Многие союзники по НАТО начинают сомневаться в этом. Чешский президент Петр Павел, который когда-то занимал пост председателя военного комитета НАТО, недавно заявил, что считает наивным полагать, что Украина сможет вернуть оккупированную территорию России. У командующего целой украинской армией, пока он не был уволен Зеленским, были похожие комментарии», – сказал политик.

«Я думаю, вполне разумно полагать, что эта война вполне может закончиться патовой ситуацией. Некоторые говорят, что это похоже на то, как было в Корее. Никому это не нравится, никто этого не хотел, никто не согласен с тем, что русские должны быть там. Но они там, у них большая армия и больше мощи, чем у их соседа. Так что, если президент Павел прав в своей оценке, военные цели Украины наивны, одна из немногих переговорных позиций, которыми обладает Украина – это обещание оставаться нейтральной страной, не связанной в военном отношении», – заявил Пол.