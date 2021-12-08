Американский сенатор объявил Россию «бензоколонкой, притворяющейся страной»

08.12.2021  03:09 (Мск), Москва,
Михаил Рябов.  
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Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия слишком много берёт на себя, забывая о слабой экономике.

Об этом на слушаниях в Сенате США, посвященных кризису вокруг Украины, заявил сенатор-республиканец Митт Ромни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия слишком много берёт на себя, забывая о слабой экономике. Об этом на слушаниях...

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«Россия – это бензоколонка, которой управляет мафия, которая притворяется страной. У России много проблем. Население сокращается, территориальная база слабая, они полагаются слишком много на свои природные ресурсы.

И, глядя на Россию, я озабочен тем, что их амбиции не ограничиваются Украиной. Что личные амбиции Путина гораздо шире Украины. И Украина – это всего лишь закуска для его все более растущих аппетитов», – сказал Ромни.

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