Американский сенатор объявил Россию «бензоколонкой, притворяющейся страной»

Россия слишком много берёт на себя, забывая о слабой экономике.

Об этом на слушаниях в Сенате США, посвященных кризису вокруг Украины, заявил сенатор-республиканец Митт Ромни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия – это бензоколонка, которой управляет мафия, которая притворяется страной. У России много проблем. Население сокращается, территориальная база слабая, они полагаются слишком много на свои природные ресурсы.

И, глядя на Россию, я озабочен тем, что их амбиции не ограничиваются Украиной. Что личные амбиции Путина гораздо шире Украины. И Украина – это всего лишь закуска для его все более растущих аппетитов», – сказал Ромни.