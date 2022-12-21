Американский сенатор отменил Россию

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Два американских сенатора выступили с инициативой лишить Россию членства в Совете безопасности ООН. Один из них демократ Стив Коэн считает, что Россия не существует.

Об этом он заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не Советский Союз. Во многих смыслах России не существует с точки зрения ООН, потому что это место было у СССР, а не у России. Украина и Белоруссия были такой же частью Советского Союза, как и Россия. Таким образом можно привести аргумент, что они [русские] не имеют права наследовать место в Совбезе. Поэтому давать им возможность накладывать вето на все решения ООН, когда они сами нарушают все принципы организации, просто неправильно. Исключить Россию будет сложно, если не невозможно, но об этом стоит говорить. Я не знаю, как ООН решила отдать России место Советского Союза», – сказал Коэн.

Он презентовал свою новую антироссийскую инициативу.

«В последнее время очень усердно работал над принятием одной резолюции. Надеюсь, ее удастся утвердить. Она заключается в том, чтобы Россия была объявлена, по крайней мере Палатой представителей, виновником геноцида. Важно, чтобы мы этого добились. Это не остановит Путина, но это еще одни показатель того, что мы на правильной стороне истории. Надеюсь, русский народ это понимает», – резюмировал сенатор.