Американский сенатор: Победа России на Украине станет для нас катастрофой

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США не должны сосредотачивать все усилия на Украине, игнорируя при этом перевооружение Ирана и угрозу со стороны Китая.

Об этом на заседании Сената заявил его член, сенатор Джон Тьюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тьюна, победа России на Украине приведет к катастрофе в США, но не менее опасным может быть активизация Китая на Тайване.

«Путин ясно дает понять, что его амбиции не заканчиваются на Украине. Он также оккупирует территорию в Грузии и стремится утвердить российское влияние в Молдове и на Балканах. Победа России на Украине отдала бы четыре советские страны НАТО, которые сейчас являются членами НАТО. Это усугубило бы существующее, это привело бы к экономическим катастрофам для Соединенных Штатов. Ради нашей собственной безопасности мы не можем позволить себе сидеть сложа руки и игнорировать украинский конфликт. Помощь Украине в ее борьбе снижает потенциал России и помогает гарантировать, что войскам Соединенных Штатов и НАТО не придется вести войну с Россией. И это посылает четкий сигнал России и другим странам с имперскими амбициями, что агрессия не останется без ответа. Я хотел бы также отметить, что наряду с изоляционизмом нам нужно остерегаться тенденции сосредоточиваться на одной глобальной угрозе в ущерб исключениям других. Китай, который наращивает свою военную и экономическую мощь и угрожает безопасности Тайваня, должен быть в центре внимания прямо сейчас. Но он не может быть единственным… Исход на Украине имеет значительные последствия для Китая и Тайваня… Мы знаем, что китайский лидер Си Цзиньпин внимательно следит за реакцией Запада на войну в Украине. И наша поддержка, и поддержка НАТО Украины могут послать мощный сигнал генеральному секретарю Си Цзиньпину о том, что ему следует дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо шаги через Тайваньский пролив», – заявил Тьюн.

Опасным, по мнению политика, для США является и Иран.

«Иран разжигает беспорядки на Ближнем Востоке, приближаясь к созданию оружия массового уничтожения. Похоже, что Россия будет поставлять Ирану истребители, что сделает их присутствие на Ближнем Востоке более опасным. Мы не можем позволить себе игнорировать Иран больше, чем мы можем игнорировать Китай, Россию или любую другую серьезную угрозу миру и стабильности. Нам нужно оставаться вовлеченными на глобальной арене, всегда стремясь к миру, но также готовыми ответить тем, кто может поставить его под угрозу», – резюмировал политик.