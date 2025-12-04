Американский сенатор пугает российской «Юнармией», закрывая глаза на лагеря террористов «Азова»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отдельную опасность для Запада представляют российские военно-патриотические программы, в которые вовлекается молодежь, в том числе на освобожденных территориях.

Об этом на слушаниях в Сенате заявил член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они занимаются идеологической обработкой и милитаризацией украинских детей на оккупированных территориях. Россия выделила 7 миллиардов долларов в своем бюджете на национальный проект «Молодежь и дети». По сути, на милитаризованные молодежные организации. На оккупированных территориях живет миллион детей, которые подвержены промыванию мозгов и жестокому обращению, и более 43-х тысяч из них уже записались в российскую военизированную молодежную программу. Я думаю, что самое страшное – это то, что на этих территориях в учебниках распространяется ложная информация и теории заговора о НАТО и свободном мире. Все это – часть усилий России по тому, чтобы настроить будущее поколение против Украины, США и Европы, потому что они готовятся к масштабной войне против НАТО», – заявил Маккол.