Американский сенатор: Россия – стратегический враг, мы юридически обязаны помочь Украине

Михаил Рябов.  
27.01.2023 08:26
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Развал Советского Союза был результатом деятельности администрации Рональда Рейгана, сегодняшняя Россия остается стратегическим врагом США, у Америки есть не только моральные, но и юридические основания оказать Украине вооруженную помощь, поскольку таким было обязательство Вашингтона при отказе Киева от ядерного оружия.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил сенатор Джим Рич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Развал Советского Союза был результатом деятельности администрации Рональда Рейгана, сегодняшняя Россия остается стратегическим врагом...

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«Я надеюсь услышать, как Соединенные Штаты планируют сделать больше и быстрее, чтобы помочь победить Россию в Украине и противостоять российской агрессии и влиянию во всем мире. Действительно, мы не единственные, кто жаждет этого…

Мы все знаем, что Рональд Рейган провел восемь лет на посту президента, считая своим главным приоритетом свержение, развал Советского Союза и отторжение этих стран-сателлитов от России. Он был успешным, он добился этого. И мы, как Америка, приняли это в качестве нашей политики. мы продвигали это, помогали этому всеми возможными способами», – напомнил Рич.

Он добавил, что в 1995 году США и Великобритания в Будапеште гарантировали безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

«У нас есть не только моральное обязательство, но и юридическое обязательство сделать то, что мы обещали сделать 5 декабря 1995 года. И мы это делаем», – сказал сенатор.

Он выразил раздражение тем, что часто дискуссии о помощи Киеву «увязают в опасениях предоставить Украине слишком много оборудования, слишком быстро, в страхе расстроить Москву».

«Я устал это слышать… Чего не хватает, так это полноценной дискуссии о политике США в отношении России сейчас и, что не менее важно, за пределами нынешнего конфликта…Мы не можем взаимодействовать с Россией так, как мы это делали год назад, это было разрушено вторжением…

Она испортила свои отношения не только с нами, но и практически со всей остальной планетой, за исключением полудюжины стран, которые я называю «никудышными», которые находятся в союзе с ними…

К сожалению, администрация Байдена до сих пор не выработала четкой, конкретной политики в отношении того, как Соединенные Штаты будут напрямую противостоять России как стратегическому противнику», – заявил Рич.

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