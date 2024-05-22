Американский сенатор: Я не согласен, но Украина должна отдать Крым России

Елена Острякова.  
22.05.2024 13:33
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Американский сенатор-республиканец Сэм Браунбек с горечью признал, что в США хотят, чтобы Украина отдала часть территорий с русскоязычным населением России.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский сенатор-республиканец Сэм Браунбек с горечью признал, что в США хотят, чтобы Украина отдала...

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«Нет никакого смысла в том, что является конечной точкой этого, кроме того, что Украина вернула бы себе всю свою признанную международным сообществом территорию. Но есть ряд людей, которые считают,  что это вероятно не произойдет. Это не то, с чем я согласен.

Просто это мое ощущение. Есть люди, которые задаются вопросом, может ли Украина в конечном итоге отвоевать всю территорию или нет. Или должно быть какое-то урегулирование путем переговоров в какой-то момент времени. В частности Крым будет рассматриваться как то, что должна будет вернуть Украина или нет», – сказал Браунбек.

Он призвал «Порошенко» не соглашаться на переговоры без гарантий вступления Украины в НАТО и ЕС, которое обеспечит ей «долгосрочное будущее». Он просит Киев «продержаться еще год», пока к власти не придет «новый президент».

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