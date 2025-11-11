Американский шатдаун распахнул окно возможностей для Путина – укро-генерал

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 106
 
Россия намерена воспользоваться американским шатдауном с приостановкой финансирования правительства из-за невозможности согласовать вопрос в конгрессе.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал не согласился с экспертами, которые заявляют, что американский шатдаун не отразился на помощи Украине.

«Мы видим, что это имеет место. И Путин тоже это знает и хочет использовать это время.

То есть – это окно возможности ведения боевых действий максимально… Не только в Покровске, Мирнограде и Купянске, но и на остальных направлениях [возможность] активизировать действия, чтобы захватить как можно больше нашей территории, пока это окно приоткрыто или открыто», – сказал Романенко.

