Американский шпион: Будем соблазнять элиту Северной Кореи западными благами

Елена Острякова.  
04.07.2026 15:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 351
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, Северная Корея, США


Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, занимавшийся вопросами КНДР, Сидней Сейлер возмущен тем, что эта страна не хочет зависеть от США.

Об он заявил в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, занимавшийся вопросами КНДР, Сидней Сейлер возмущен тем, что эта страна...

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«Их план заключался в том, чтобы проложить новый путь, ориентируясь на мир, в котором меняется международный порядок. На мир, в котором Китай, Россия, Северная Корея могут действовать самостоятельно. Им не нужны США, их не волнуют санкции.

Они прямо заявили, что им не нужны послабления в санкциях. А потом в 2022 году им преподнесли подарок, который, к сожалению, навредил украинскому народу. Война в Украине и Россия, обеспечивающая экономическую поддержку», – сказал Сейлер.

Чтобы подчинить себе непокорную КНДР, он предлагает разложить ее элиту соблазнами западного образа жизни.

«Один из идеальных сценариев, который приходит мне на ум, это если мы обратим ситуацию в свою пользу, учитывая, что северокорейская элита пристрастилась к новым преимуществам в жизни.

После Дональда Трампа какие-то события подтолкнут их к сотрудничеству с нами. Можно будет изменить поведение Северной Кореи и привести его в соответствие с определенными параметрами. Таким образом связи Северной Кореи с Китаем и Россией могут стать рычагом воздействия, который можно будет использовать», – сказал Сейлер.

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English version :: Читать на английском Американский шпион: Будем соблазнять элиту Северной Кореи западными благами

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