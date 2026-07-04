Американский шпион: Будем соблазнять элиту Северной Кореи западными благами
Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, занимавшийся вопросами КНДР, Сидней Сейлер возмущен тем, что эта страна не хочет зависеть от США.
Об он заявил в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Их план заключался в том, чтобы проложить новый путь, ориентируясь на мир, в котором меняется международный порядок. На мир, в котором Китай, Россия, Северная Корея могут действовать самостоятельно. Им не нужны США, их не волнуют санкции.
Они прямо заявили, что им не нужны послабления в санкциях. А потом в 2022 году им преподнесли подарок, который, к сожалению, навредил украинскому народу. Война в Украине и Россия, обеспечивающая экономическую поддержку», – сказал Сейлер.
Чтобы подчинить себе непокорную КНДР, он предлагает разложить ее элиту соблазнами западного образа жизни.
«Один из идеальных сценариев, который приходит мне на ум, это если мы обратим ситуацию в свою пользу, учитывая, что северокорейская элита пристрастилась к новым преимуществам в жизни.
После Дональда Трампа какие-то события подтолкнут их к сотрудничеству с нами. Можно будет изменить поведение Северной Кореи и привести его в соответствие с определенными параметрами. Таким образом связи Северной Кореи с Китаем и Россией могут стать рычагом воздействия, который можно будет использовать», – сказал Сейлер.
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