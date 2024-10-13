Американский соцопрос: Украина не в приоритете у избирателей, но они верят в «Трампа-миротворца»

Сергей Рыжов.  
13.10.2024 09:44
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Социология, США, Украина


The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного с 28 сентября по 8 октября утверждает, что Дональд Трамп имеет преимущество перед вице-президентом США Камалой Харрис в вопросе завершения войны на Украине.

«Трамп опережает Харрис среди колеблющихся избирателей 50% против 39% в вопросе о том, кто лучше справится с российской войной в Украине, и имеет большее преимущество, 48% против 33%, в вопросе о том, кто лучше подходит для управления войной между Израилем и ХАМАС» , — отмечает издание.

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The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного с 28 сентября...
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Этот и другие опросы свидетельствуют, что внешняя политика не является сейчас приоритетом для американских избирателей, но следующий президент «наследует два конфликта», у которых нет четкого завершения и участие в которых США поляризовало электорат.

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Опрос WSJ показал, что респонденты продолжают считать экономику важнейшим фактором при выборе кандидата, за которым следует иммиграция и безопасность границ. И эти факторы также играют на руку больше Трампу, чем Харрис.

Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей, ответивших на каждый вопрос об Израиле и Украине, с погрешностью +/- 2,1%.

Тем временем Трамп продолжает запугивать американцев Третьей мировой войной:

“Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве”, — заявил кандидат в президенты США на одном из своих предвыборных митингов.

 

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