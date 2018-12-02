Американский советник подтвердил худшие опасения украинцев

02.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Есть риск, что пока Киев будет жаловаться международному сообществу на действия РФ в Керченском проливе, русские танки встретят в Мариуполе и Бердянске как освободителей.

Об этом во время прямого включения в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марк Войджер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международные институции – это очень хорошо, но можно написать десять тысяч разных бумаг, а пока они будут рассмотрены, и международное сообщество отреагирует, Россия может начать откровенную оккупацию Мариуполя или Бердянска или будет пытаться начинать пробивать «крымский коридор», – поделился своими опасениями украинский ведущий.

«Такая гипотеза, действительно, существует. В контексте гибридных действий России это возможно, для них сейчас очень важно экономически задушить этот регион. Наверное, российское руководство надеется, что люди в мариупольском регионе останутся без работы, будет социальное давление на украинское руководство, и это создаст определённую информационную и социальную ситуацию.

Ваше руководство уже объявило военное положение в 10 областях, озвучило информацию, что стягиваются российские танки к границе, так что существует вариант что, увеличив давление, Россия представит свои действия как псевдолиберальные, что они защищают себя, потом они будут защищать население, которое бедствует», – заявил Марк Войджер.