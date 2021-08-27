Американский специалист: «Украина стала более уязвима, на США больше не рассчитывайте»

27.08.2021 12:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В нынешней ситуации Украине больше стоит рассчитывать на серьезную поддержку США в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил адьюнкт-профессор университета Джона Хопкинса, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер, отвечая на вопрос о возможном российском наступлении.

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«Скорее всего, расчет [Москвы] будет, насколько Украина способна сопротивляться сама. Естественно, русские будут иметь ввиду, что Америка ослабла. Но какие-то решительные действия вряд ли будут принимать. Это значит, что вряд ли будет широкомасштабная агрессия, потому что есть другие причины, которые сдерживают Кремль. Но все-таки в целом Украина стала более уязвима из-за провала американской политики в Афганистане», – сказал Саттер.

«Сейчас США в более слабом положении – и это будет иметь значение для наших друзей, в первую очередь для таких стран, как Украина, которые столкнулись с агрессией», – сокрушается собеседник издания.

Также у него поинтересовались, что сейчас делать Украине.

«Это сложный вопрос. Я считаю, Украина должна в такой ситуации рассчитывать на себя. И, естественно, использовать все дипломатическое влияние, чтобы подчеркнуть важность сильной Америки для мировой стабильности. Потому что начинаются довольно сложные времена», – предупредил Саттер.