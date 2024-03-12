Американский спецназовец: Зачем мы тратим деньги на Украину? Зеленский банкует

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 15:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 489
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


США тратят огромные суммы на то, чтобы профинансировать войну на Украине, хотя внутри Штатов есть большое количество проблем, и эти средства пригодились бы здесь.

Об этом в эфире подкаста американского журналиста Джулиана Дорея заявил бывший сотрудник элитного подразделения спецназа ВС США «Delta Force» Дейл Комсток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США тратят огромные суммы на то, чтобы профинансировать войну на Украине, хотя внутри Штатов...

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«В конце концов, что мы получаем от этого? Ничего особенного, верно? Мы тратим много денег на поддержку этой страны по очень сомнительным причинам. Они делают банк на всех тех деньгах, которые мы им до сих пор давали», – сказал бывший военный.

«Знаешь, чувак, в этой стране есть люди, которым эти деньги могли бы пригодиться. Я имею в виду парней на Гавайях, здесь все сгорело дотла, но мы отправляем миллионы и миллионы наших налоговых отчислений стране на войну, в которой мы не участвуем. Зачем мы вообще ввязываемся в это дело?», – заявил Комсток.

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