Американский спецназовец прогнозирует войну с Россией к концу лета

США сами спровоцировали Россию на ответные действия своим расширением НАТО.

Об этом в эфире подкаста американского журналиста Джулиана Дорея заявил бывший сотрудник элитного подразделения спецназа ВС США «Delta Force» Дейл Комсток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комсток считает, что до конца лета возможен прямой конфликт США и России, и никаких президентских выборов в Штатах не будет.

«Я не думаю, что будут выборы. Я думаю, что к концу лета мы также вступим в войну с Россией, и не потому, что русские плохие. Я знаю, что это звучит действительно плохо, но многие люди не задумываются о том, как Россия оказалась в таком положении на Украине. Неужели они только что сказали: «О, мы собираемся вторгнуться туда и захватить власть в стране», – пояснил бывший военный.

«Давайте вернемся в 70-е. Когда начиналось первое [расширение] НАТО, что это было? 13 стран. Мы сказали, что не собираемся расширяться дальше этого, мы никогда не постучимся в твою дверь, Россия, не волнуйся. Но вот мы и здесь, спустя 30 лет мы у их дверей. И мы делаем то же самое, что когда-то делала Россия.

Это же Карибский кризис, это, как если бы вы не убрали свои ракеты с этого острова, не убрали их с нашего порога, и мы начали войну. Мы сделали то же самое, но мы не отступили.

Я не верю, что цель русских – вернуть всю Украину обратно. Речь идет об определенных провинциях или частях страны», – заявил Комсток.