Американский спецназовец прогнозирует войну с Россией к концу лета

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


США сами спровоцировали Россию на ответные действия своим расширением НАТО.

Об этом в эфире подкаста американского журналиста Джулиана Дорея заявил бывший сотрудник элитного подразделения спецназа ВС США «Delta Force» Дейл Комсток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США сами спровоцировали Россию на ответные действия своим расширением НАТО. Об этом в эфире...

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Комсток считает, что до конца лета возможен прямой конфликт США и России, и никаких президентских выборов в Штатах не будет.

«Я не думаю, что будут выборы. Я думаю, что к концу лета мы также вступим в войну с Россией, и не потому, что русские плохие. Я знаю, что это звучит действительно плохо, но многие люди не задумываются о том, как Россия оказалась в таком положении на Украине. Неужели они только что сказали: «О, мы собираемся вторгнуться туда и захватить власть в стране», – пояснил бывший военный.

«Давайте вернемся в 70-е. Когда начиналось первое [расширение] НАТО, что это было? 13 стран. Мы сказали, что не собираемся расширяться дальше этого, мы никогда не постучимся в твою дверь, Россия, не волнуйся. Но вот мы и здесь, спустя 30 лет мы у их дверей. И мы делаем то же самое, что когда-то делала Россия.

Это же Карибский кризис, это, как если бы вы не убрали свои ракеты с этого острова, не убрали их с нашего порога, и мы начали войну. Мы сделали то же самое, но мы не отступили.

Я не верю, что цель русских – вернуть всю Украину обратно. Речь идет об определенных провинциях или частях страны», – заявил Комсток.

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