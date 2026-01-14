Американский спецназовец: Украинцы скупают бриллианты и виллы в Европе и США. Откуда у них деньги?

Анатолий Лапин.  
14.01.2026 12:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 117
 
Дзен


Множество выходцев из Украины скупают предметы роскоши и дворцы в Европе и США. Похоже, именно так тратятся деньги американских налогоплательщиков, направленные на поддержку Киева.

Об этом в интервью бизнесмену и блогеру Марио Науфаллу заявил отставной американский спецназовец, которого считают ликвидатором террориста Усамы бен Ладена, Роберт О’Нил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

 «Я думаю, что все это время отмывались деньги, и все стремились добраться до природных ресурсов.

Я считаю, что Зеленский очень-очень плохой игрок, он марионетка, он актер. И я знаю, что его жена, приезжая в Нью-Йорк, тратит миллионы в наших ювелирных магазинах. Интересно, откуда у нее деньги?

Когда я ездил в Авьон в Швейцарии, там было много богатых украинцев, которые ошивались в таких местах. Во Флориде скупают много недвижимости на берегу океана по каким-то странным причинам.

Как будто деньги американских налогоплательщиков отмывали, отправляли туда, а потом использовали», – заявил О’Нил.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить