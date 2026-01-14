Американский спецназовец: Украинцы скупают бриллианты и виллы в Европе и США. Откуда у них деньги?
Множество выходцев из Украины скупают предметы роскоши и дворцы в Европе и США. Похоже, именно так тратятся деньги американских налогоплательщиков, направленные на поддержку Киева.
Об этом в интервью бизнесмену и блогеру Марио Науфаллу заявил отставной американский спецназовец, которого считают ликвидатором террориста Усамы бен Ладена, Роберт О’Нил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что все это время отмывались деньги, и все стремились добраться до природных ресурсов.
Я считаю, что Зеленский очень-очень плохой игрок, он марионетка, он актер. И я знаю, что его жена, приезжая в Нью-Йорк, тратит миллионы в наших ювелирных магазинах. Интересно, откуда у нее деньги?
Когда я ездил в Авьон в Швейцарии, там было много богатых украинцев, которые ошивались в таких местах. Во Флориде скупают много недвижимости на берегу океана по каким-то странным причинам.
Как будто деньги американских налогоплательщиков отмывали, отправляли туда, а потом использовали», – заявил О’Нил.
