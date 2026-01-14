Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Множество выходцев из Украины скупают предметы роскоши и дворцы в Европе и США. Похоже, именно так тратятся деньги американских налогоплательщиков, направленные на поддержку Киева.

Об этом в интервью бизнесмену и блогеру Марио Науфаллу заявил отставной американский спецназовец, которого считают ликвидатором террориста Усамы бен Ладена, Роберт О’Нил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.