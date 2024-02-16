Американский стратег: «Мы находимся в состоянии войны с Россией»

Анатолий Лапин.  
16.02.2024 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


США фактически находятся в состоянии войны с Россией, хоть и не объявляли ее официально.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Стивена Гарднера заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США фактически находятся в состоянии войны с Россией, хоть и не объявляли ее официально....

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«Что касается Вашингтона, то мы находимся в состоянии войны с Россией. У нас нет объявленной войны, но мы делаем все возможное, чтобы не задействовать наши воздушные, наземные и военно-морские силы в этой борьбе.

Что мы сделали, так это направили множество советников и тайных лиц для поддержки и обеспечения работы оборудования и систем для украинцев. И в то же время, огромное количество из-за денег», – заявил Макгрегор.

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