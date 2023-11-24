Американский стратег: Путин не будет включать Львов в состав России

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 12:03
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский отчаянно пытается сохранить финансирование США, ресурсы Киева находятся на грани истощения.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Стивена Гарднера заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский отчаянно пытается сохранить финансирование США, ресурсы Киева находятся на грани истощения. Об...

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«Я думаю, что он отчаянно пытается сделать все возможное, чтобы втянуть нас обратно в войну, потому что он знает, что находится на пути к тому, чтобы его бросили, знает, что деньги скоро перестанут поступать.

Поставки оружия уже прекратились, боеприпасы уже не поступают, он на пределе своих возможностей.

Так что я думаю, он вероятно, готов сделать или сказать что-нибудь, что обещает ему хоть как-то помочь», – заявил Макгрегор.

При этом Россия, по его мнению, накопила силы и могла бы провести наступательную операцию вплоть до западной границы Украины, но не хочет этого:

«Теперь у них в распоряжении есть силы, которые могут без вопросов довести их до польской границы. Но это не совсем то, чего он (Путин) хочет.

Русские не хотят править украинцами на Западе. Они знают, что украинцы на Западе – настоящие украинцы, эти люди никогда не теряли чувства идентичности, своей культурной основы своего языка. Они отличаются от русских. Русские не хотят быть обремененные этим.

Все думают, что они хотят восстановить «Варшавский договор». Почему? «Варшавский договор» не принес большой пользы русским к тому времени, когда он развалился».

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