Американский стройбат возводит военную базу на Украине

04.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские СМИ развернули кампанию в поддержку строительства Центра управления флотом для ВМСУ, который возводят американские военные инженеры в Очакове.

Так, местные информационные ресурсы восхваляют строительство, обещая, что по его итогам украинский военный флот предстанет в новом виде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американские военные строители планируют уже в следующем году закончить строительство оперативного центра, ремонтной мастерской для катеров и КПП по периметру будущей базы, где пришвартованные остатки украинских ВМС.

«Реализуется крайне амбициозный план формирования украинского флота без опоры на советское наследие. Стоит отметить, что за последние два года сделаны шаги реформирования, такие как: перекомпоновки сил флота, создания полноценных военных частей, формирование частей береговых войск, а также переход на стандарты НАТО в различных сферах, от владения английским языком к проведению совместных учений», – пишет издание «Шотам».

Строительство центра украинские СМИ подают как благотворительность и инвестиции от американских государственных и частных компаний.

«Сейчас работы осуществляются силами первого строительного батальона флота США (Naval Mobile Construction Battalion One), а также американской компании KVG, которая осуществляет организацию и сопровождение работ, в частности доставку строительных материалов от украинских производителей», – добавляет «Реальный мир».

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», морской оперативный центр будет использоваться для планирования и командования учениями, которые американцы в последние годы регулярно проводят в Одесской и Николаевской областях Украины. Известно, что в прошлые годы в ходе военных маневров отрабатывались, в том числе, и сценарии захвата российского Крыма.