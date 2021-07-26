Американский сжиженный газ с треском проиграл российскому на европейском рынке

26.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США оставили попытки помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», а украинские политики все еще почему-то рассчитывают на то, что американский газ потеснит российский на европейском рынке.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меняется глобальная повестка дня. Если верна гипотеза о том, что разрядка близка, разрядка возможна, возможно снижение уровня напряженности между Москвой и Вашингтоном, и мы увидим подтверждение этой гипотезы (вероятно, и на встрече господина Зеленского с Байденом), то вы сами понимаете, куда движется колесо истории. Это колесо будет постепенно подминать Владимира Александровича и компанию, которая заняла очень хитрую позицию «ничего не делать», – сказал Марунич.

«Мы сейчас говорим, прежде всего, о ситуации на Донбассе, а не о «Северном потоке-2», но его как-то приплели. И даже в самой декларации (США и Германии) указано, что власти США и Германии сделают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию в Украине, в том числе, следуя Нормандскому формату. Я далек от мысли, что «Северный поток-2» связали с Нормандским процессом и с Минском-2. Это не очевидно. Просто общая политическая декларация. И пока понятно, куда дует ветер. В рамках этого произошло то, что и должно было произойти – американцы санкции не отменили. В рамках декларации признается, что «Северный поток-2» должен быть достроен, но при этом санкции американцы не отменяют. Это тоже хитрый подход, – они будут по чуть-чуть гадить», – отметил аналитик.

«Вопрос в том, что [для США] контрпродуктивно разрушать отношения с Германией. Более того, много говорилось о сжиженном газе. Но где этот сжиженный газ? Газ по 450. Почему сюда не плывут караваны сжиженного газа из США? Где эта помощь, где поддержка? Почему американский сжиженный газ не отвоевал свою долю на европейском рынке? По всей видимости, его добыча в США упала настолько на фоне низких цен, что сейчас компании не могут восстановить его добычу в достаточных объемах и нарастить экспорт. Вот и всё. Плюс премиальный рынок юго-восточной Азии», – добавил эксперт.

«Я это к тому, что хватит болтовней заниматься. Пусть украинские депутаты и политологи занимаются политологией и работой в Верховной раде. А сейчас очередной человек приходит и рассказывает про то, что Америка хочет поставить сжиженный газ и пошло-поехало. Ну и где он, сжиженный газ? Сейчас идеальный момент для того, чтобы американский сжиженный газ захватил европейский рынок. Ну почему он не захватил? Ответьте на простой вопрос. Поэтому контрпродуктивную болтовню стоит прекращать, американцы, это тоже поняли», – резюмировал Марунич.