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Владимир Зеленский на самом деле вернулся разочарованным из США, поскольку не получил твердых гарантий выделения необходимых средств на войну с Россией, и публичные заявления о том, что «Америка не предаст Украину» – это не свидетельство уверенности, а «моральный шантаж» Вашингтона.

Об этом говорится в сюжете американского телеканала NBC News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американские телевизионщики сравнивают положение Зеленского и Владимира Путина после неудачного контрнаступления ВСУ.

«Год назад Зеленский получил овации, стоя в Конгрессе, и обещания выделить миллиарды в качестве помощи для борьбы с армией вторжения Путина. Тем временем российский президент, казалось, избегал внимания. Его армия теряла позиции… Во вторник роли, казалось, поменялись местами. Путин выглядел уверенным и победоносным на брифинге Министерства обороны, в то время как Зеленский выглядел осажденным на наспех организованной пресс-конференции по итогам года», – отмечают авторы.

Марк Галеотти, глава консалтинговой компании Mayak Intelligence, ориентированной на Россию, обращает на слова Зеленского об американской помощи, сказанные на пресс-конференции: «Я уверен, что Соединенные Штаты Америки не предадут нас и что то, о чем мы договорились с Соединенными Штатами, будет полностью выполнено».

«Использование Зеленским слова «предательство» является частью стратегии «морального шантажа», которая хорошо работала для украинского лидера в течение последних двух лет, сказал Галеотти, но это может зайти слишком далеко и начинает истощаться на Западе. «Я думаю, это отражает тот факт, что он не только был разочарован результатами своей поездки в США, но и из-за этого выглядел слабее дома», – сказал он. «Он призван быть чудотворцем, который уходит и внезапно оказывается способным решать проблемы такого рода». В первые недели войны Зеленский прославился своими неустанными усилиями привлечь мир на сторону своей страны. Но его звездная мощь, похоже, ослабевает по мере того, как нарастает усталость от войны, спустя почти два года после конфликта».

Об усталости Зеленского говорит Майкл Кларк, приглашенный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

«Он, безусловно, устал и сталкивается с какой-то важной внутренней оппозицией в Киеве… Точно то же самое произошло с [Уинстоном] Черчиллем к 1943 году — он устал, вспыльчив и становился все более непопулярным среди общественности, что привело к его поражению на выборах 1945 года».