24.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Балканы, Вооруженные силы, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, США
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Американский ученый: Сербия – единственный друг России на Балканах

Россия не имеет «ни возможности, ни склонности» вмешиваться в ситуацию на Балканах, ее влияние ограничивается странами «ближнего зарубежья».

Об этом в The Globe Post пишет научный сотрудник университета Доминиона в штате Верджиня США Висар Хамбази, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные Балканы окружены членами ЕС и НАТО и находятся более чем в тысяче миль от России, оставляя Москву без прямого доступа к региону. Российская экономика во многом базируется на энергетическом секторе, и в этом отношении страна мало что может предложить развивающимся странам Балкан.

Региональные интересы Москвы были сосредоточены главным образом на предотвращении вступления в НАТО остальных Балканских стран. Тем не менее, до сих пор стратегия разрушения России оказалась неудачной», – пишет Хамбази.

Единственная страна, российское влияние в котрой по-прежнему сильно, это Сербия, полагает американский ученый.

«Сербия остается единственным другом России в регионе и единственной страной, которая регулярно участвует в российских военных учениях. Сербия демонстрирует огромную поддержку «большого брата» России, и это единственная балканская страна, которая отказывается присоединиться к санкциям против Москвы за аннексию Крыма», – недоволен Хамбази.

Отметим, что еще пять лет назад на Ближнем Востоке у России не было ни одного союзника, кроме Сирии. Однако уже в 2019 году арабские страны наперебой приглашали к себе Путина, а США и НАТО к началу 2020 года растеряли свой авторитет.

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