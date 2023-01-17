Американский униат: «Русская культура – это патология, от которой пора освободить россиян»

Вадим Москаленко.  
17.01.2023 22:16
  (Мск) , Давос
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Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Украина


Руководство РФ и духовенство – это лишь вершина айсберга, поскольку проблема, которую можно решить, только победив Россию, заключается во всём русском.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил архиепископ Филадельфийской архиепископ УГКЦ, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство РФ и духовенство – это лишь вершина айсберга, поскольку проблема, которую можно решить,...

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«У России и русских есть глубокая патология – империализм. Русские верят, что они должны быть империей, что вы должны принадлежать мне. Украинцы скажут, что американцы, например, не будут колонией Британии, Алжир не будет колонией Франции, чёрные – рабами белых, это закончилось, и русские должны это понять. Но не только, когда Путин, политическая и бизнес элита. 700 ректоров университетов подписали петицию за войну. Ни один из 300 епископов не выступил против войны, Патриарх Кирилл использует язык Джихада – если вы умрёте в войне, убивая украинцев, то ваши грехи будут прощены.

Это очень глубинная проблема. То, что одному Путину это надо, это иллюзия, её нужно выбросить из головы – и другим сказать, чтобы выкинули. Это глубокая патология в русской культуре. Это в балете, в литературе, в русских школах, и с этим нужно что-то делать», – сказал мракобес.

По его словам, «освободить» русских может только Запад.

«Данное богом украинцам достоинство – это то, что они будут защищать до последней капли крови, и это нужно и русским. Потому что ужасно быть империалистом, ужасно быть собственником рабов. Это как тавро, стыд. И мы должны спасти русских, выиграв эту войну», – призывал Гудзяк.

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